Skënderbeu-Teuta, dy ekipet me objektivin për t’i dhënë fund krizës

Skënderbeu sërish përballë Teutës, por këtë radhë për llogari të kampionatit. Kampionët në fuqi të Shqipërisë fituan 0-1 sfidën e parë çerekfinale të Kupës së Shqipërisë në mesjavë, ndërsa sot janë në lojë tre pikë për llogari të javës së 18-të në Abissnet Superiore.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 18 40 2 Laçi 17 31 3 Kukësi 18 31 4 Vllaznia 18 30 5 Partizani 17 22 6 Teuta 17 18 7 Dinamo 17 18 8 Skënderbeu 17 16 9 Egnatia 17 15 10 Kastrioti 18 12

Vendasit renditen të tretët nga fundi me 16 pikë dhe do synojnë rikthimin te fitorja dhe te goli pas tre javësh “thatësirë”. Dy pikë më shumë numëron Teuta, që ka marrë vetëm një pikë në pesë ndeshjet e fundit në kampionat.

Dueli i fazës së farë që u luajt në Kamzë, përfundoi në barazim 2-2. Kjo përballje do luhet në “Elbasan Arena”, do të fillojë në orën 16:45 dhe do të transmetohet në Supersport 3.