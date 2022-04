Skënderbeu-Tirana/ Gega kërkon fitoren e parë si korçar, bardheblutë pa rivalë

Java e 28-të në Abissnet Superiore vazhdon sot me duelin Skënderbeu-Tirana. Në Korçë do të përballen dy “ekstremet” e renditjes, sfidë që fillon në orën 16:45 dhe do të transmetohet në Supersport 3.

Bardheblutë e Orges Shehit kanë shënuar vetëm një gol në dy takimet e fundit, por Laçi ndjekës është shumë larg dhe një fitore në transfertën juglindore do e çonte diferencën në 16 pikë.

Titulli i 26-të në histori është siguruar, por vetëm matematika nuk lejon kryeqytetasit të nisin festën. Triumfi i fundit i Tiranës në stadiumin e Korçës daton më 28 qershor të vitit 2020 (1-2).

Rank Teams Played Points 1 Tirana 27 60 2 Laçi 28 47 3 Kukësi 28 45 4 Partizani 28 41 5 Vllaznia 28 40 6 Teuta 28 32 7 Egnatia 28 31 8 Kastrioti 27 31 9 Dinamo 27 23 10 Skënderbeu 27 20

Në krahun tjetër Skënderbeu, që me Skënder Gegën në stol ka siguruar tre barazime në po kaq ndeshje. Korçarët nuk fitojnë prej 13 ndeshjesh në kampionat. Suksesi i fundit është regjistruar 18 dhjetorin e vitit të kaluar kundër Kastriotit (2-1).

Ekipi juglindor mbyll renditjen e Superiores me 20 pikë. Kastrioti i vendit të tetë është 11 pikë larg, por në Korçë nuk janë dorëzuar dhe shpresojnë të arrijnë një fitore shprese përballë ekipit kryesues, mision aspak i lehtë për djemtë e Gegës.