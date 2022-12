Skriniar “patatja e nxehtë” e Interit, dhjetori muaji vendimtar për të ardhmen

Botërori ka hyrë në fazën finale dhe klubet europiane po përgatiten për rinisjen e kampionateve, teksa te Interi kanë edhe një çështje të nxehtë, siç është rinovimi me sllovakun Milan Skriniar.

Ky i fundit ka kontratë deri në fund të sezonit dhe gjithë vjeshtën ka negociuar me drejtuesit zikaltër për rinovimin, por tani koha nuk pret më dhe duhet të kthejë një përgjigje përfundimtare brenda 31 Dhjetorit.

Burime pranë klubit zikaltër zbulojnë se nga ana e Interit është bërë oferta e fundit, që është 6 milionë euro neto në sezon, plus bonuset, që mund ta çojnë deri në 7 milionë euro në sezon, ndërsa tani topi kalon te Skriniar, që duhet të vendosë.

Besimi në kampin zikaltër të Milanos është i madh, teksa në ditët e ardhshme pritet që të mbërrijnë në kryeqendrën e Italisë edhe përfaqësuesit e Skriniar, për një takim të fundit, që do të jetë edhe vendimtari për rinovimin.

Nëse sllovaku do të vendosë të mos pranojë ofertën, atëherë nuk përjashtohet mundësia që te Interi të pranojnë edhe ofertat që mund të vijnë në drejtim të tij në muajin janar, për të mos rrezikuar ta humbin me parametra zero në verë.