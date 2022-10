Skuadra e Balliut i ndali në “frymën e fundit”, Simeone i zhgënjyer: Fusha kërkon personalitet!

Atletico Madrid ishte vetëm disa sekonda larg tre pikëve në La Liga, por të besuarit e trajnerit Diego Simeone e pësuan në fund ndaj Rayo Vallecanos, nga një 11-metërsh që u ekzekutua saktësisht nga Radamel Falcao. Dy pikë të lëna në shtëpi përballë skuadrës së Ivan Balliut (mbrojtësi i kombëtares u aktivizua për 90-minuta), nervozuan jashtë mase trajnerin Diego Simeone që pas ndeshjes i kërkoi skuadrës të luajë me më shumë kurajo.

“Arbitri dhe VAR akorduan penallti për Rayo Vallecanon për një prekje të topit me dorë, do të thotë se kanë të drejtë dhe unë nuk mund të konstestoj. Më vjen keq për mënyrën si e shpërdoruam ndeshjen, kishim mundësi për ta mbyllur ndeshjen në pjesën e dytë. Rayo nuk krijoi thuajse asgjë, por mori penalltinë dhe në fund e merituan pikën. Po të kishim shfaqur më shumë kurajo dhe forcë në fushë, atëherë me siguri do të dilnim me tre pikë.

Ideja është që duhet të punojmë më shumë në aspektin e besimit dhe personalitetin që tregojmë në fushë, sepse janë shumë të nevojshme në momente të caktuara të ndeshjes. Duhet të punojmë dhe të përmirësohemi, është e vetmja mënyrë për të marrë rezultat në futboll”, u shpreh Simeone.

Këtë sezon, Atletico Madrid nuk po arrin të gjejë ritmin e duhur (2 humbje dhe 2 barazime në 10 ndeshje) e për pasojë është në vendin e tretë të La Liga me 20 pikë, por mund të parakalohet si nga Betis ashtu edhe nga Real Sociedad që kanë një ndeshje më pak se kryeqytetasit.