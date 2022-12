Skuadrat shqiptare plotësojnë “podiumin” në Maqedoni/ Kryeson Struga, Shkupi bën “poker”

Një pjesë e skuadrave që konkurrojnë në elitën e futbollit maqedonas, MFL, kanë mbyllur këtë të dielë javën e 17-të.

Struga u ndal në barazimin 1-1 ndaj Skopje-s, por duke mbajtur të pacënuar kreun e renditjes. Të dy golat u realizuan në pjesën e dytë të sfidës, me Strugën që gjeti rrugën drejt rrjetës në minutën e 57’ me Maleski-n.

Pas këtij takimi Struga kryeson me 37 pikë, ndërsa Skopje qëndron në vend te fundit me 11 pikë.

Shkupi nga ana tjetër fitoi në transfertë me rezultatin 2-4 ndaj Rabotnicki-t, me serinë e golave që e nisi në minutën e 7’ dhe 21’ me dygolëshin e Adetunji, ndërsa një autogol i Ismaili-t në minutën e 40 e thelloi më tej avantazhin e ekipit shqiptar. Ndërsa golin e katërt dhe të fundit për Shkupin e realizoi Trapanovski në minutën e 79’.

Pas këtij takimi Shkupi renditet në vend të dytë me 34 pikë, por me një ndeshje më pak se Struga kryesuese, ndërkohë Rabotnicki qëndron në vend të tetë me 18 pikë.

Podiumi në elitën e futbollit maqedonas plotësohet nga një tjetër skuadër shqiptare, më saktësisht nga Shkëndija, që numëron 28 pikë, por ashtu si Shkupi deri më tani ka zhvilluar 16 ndeshje, pra një më pak se Struga.