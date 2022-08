Solomon i dhuroi fitoren Gjilanit, Prishtina ngec përballë Ferizajt

Pas dy javësh rezultate pozitive, Gjilani i Zekirija Ramadanit qëndron në krye të renditjes së Supersligës së Kosovës. Skuadra e Gjilanit fitoi me rezultatin minimal 1-0 ndaj Malishevës, duke marrë kështu një tjetër 3-pikësh.

Ndeshja u dominua e gjitha nga vendasit, megjithatë goli i vetëm i këtij takimi u shënua në minutën e 67’ nga Solomon. Ndërsa Gjilani mban kreun e renditjes pas dy javëve të para kampionat, Malisheva qëndron në vend të 8-të me zero pikë,

Këtë të dielë kanë mbyllur raundin e dytë edhe Ferizaj-Prishtina, me skuadrat që u ndanë në paqe me barazim pa gola. Aktualisht Prishtina renditet në vend të katërt me 4 pikë, teksa Ferizaj mban vendin e 6-të me një pikë.