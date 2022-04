Sondazhi i Sonket/ Kush bie nga Superiorja, tifozët shqiptarë nuk kanë dilema

Partizani-Laçi (17:45, Supersport 3) dhe Vllaznia-Kastrioti (17:45, Supersport 4) janë dy përballjet e fundit të javës së 27-të në Abissnet Superiore, që përkon edhe me fundin e fazës së tretë.

Garë e fortë po zhvillohet në fund, aty ku të gjithë skuadrat janë në lojë për të qëndruar në elitën e futbollit shqiptar, edhe pse Skënderbeu e Dinamo kanë mbetur disi pas.

Sonket ka kryer një sondazh në lidhje me dy skuadrat që do të bien nga Kategoria. Dy vendet e fundit do të luajnë sezonin e ardhshëm në të Parën, ndërsa vendi i tetë shkon në “play-out”.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 27 60 2 Laçi 26 46 3 Kukësi 27 44 4 Vllaznia 26 39 5 Partizani 26 35 6 Teuta 27 32 7 Egnatia 27 30 8 Kastrioti 26 28 9 Dinamo 27 23 10 Skënderbeu 27 20

Shumica e tifozëve kanë zgjedhur Skënderbeun e vendit të fundit si ekipin më të rrezikuar (46%), teksa janë të bindur që korçarëve do u bashkohet edhe Dinamo (38%).

18% e personave të pyetur në sondazh mendojnë se Kastrioti nuk do të jetë më mes më të mirëve, teksa vetëm 6% kanë zgjedhur Egnatian e Zekirija Ramadani.