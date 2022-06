Southampton firmos me talentin gjerman, zbulohen detajet e transferimit

Southampton shquhet për identifikimin dhe lancimin e të rinjve, teksa këtë herë ka firmosur me gjermanin Armel Bella-Kotchap. Futbollisti 21-vjeçar është rritur te Bochum dhe shihet si një nga më premtuesit e futbollit gjerman, teksa sezonin e ardhshëm do të jetë nën urdhrat e Hasenhuttl.

Klubi i Southampton pagoi pot 10 milionë euro për kartonin e Bella-Kotchap, që nga ana tjetër firmosi një kontratë 4-vjeçare me “shenjtorët” dhe do të provojë të ndjekë rrugën e Virgil Van Dijk, që bëri hapin e madh pikërisht te ky klub.

Sezonin që lamë pas pjesë e Southampton ishte edhe sulmuesi i kombëtares shqiptare Armando Broja, i cili bëri mjaft mirë, por tani është rikthyer te Chelsea, që disponon edhe kartonin e tij.

Defender Armel Bella-Kotchap has joined #SaintsFC on a four-year deal from @VfLBochum1848eV ✍️

