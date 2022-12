VIDEO: Tchouameni shtang Anglinë, gol i jashtëzakonshëm nga distanca

Angli – Francë 0-1

Shënues: Tchouameni 17′

17′ – I jashtëzakonshëm Aurelien Tchouameni me goditjen nga jashtë zonës, që përfundon në rrjetë, 0-1

11′ – Shkëndijën parë në këtë ndeshje e jep Giroud me kokë, por topi shkon në duart e Pickford.

Zbardhen formacionet titullare të ndeshjes së fundit çerekfinale të “Katar 2022”, Angli – Francë. Si Gareth Southgate ashtu edhe Didier Deschamps nuk kanë bërë ndryshime krahasuar me sfidat e fazës së 1/8-ave.

Phil Foden do të luajë nga minuta e parë te “Tre Luanët”, sikurse në ndeshjen me Senegalin, ndërsa te Franca i beson “tredhëmbëshit” Mbappe-Giroud-Dembele, me Griezmann me të tërhequr në mesfushë.