Southgate e la pa Kupë Bote, kampioni i dëshpëruar: Ishte ëndrra ime e madhe!

Fikayo Tomori është një nga mbrojtësit anglezë më të mirë në qarkullim, por Gareth Southgate vendosi të mos e grumbullonte në Kupën e Botës kampionin e Italisë. 24-vjeçari zhvilloi një ndeshje të madhe ndaj Fiorentinës, duke qenë nga të paktët lojtarë të ekipit të Piolit që bëri mirë.

Milani pati shumë fat në suksesin 2-1 ndaj skuadrës nga Firence, por në fund arriti të merrte tri pikët. Tomori e pranon se ka mbetur i zhgënjyer nga mungesa e ftesës nga kombëtarja e Anglisë, por zemërimin e tij do ta kthejë në punë dhe performanca edhe më të mira.

“Doja të shkoja në Botëror, doja të grumbullohesha me Anglinë. Kjo është ëndrra më e madhe e çdo futbollisti. Do të vazhdoj të punoj, shpresoj të rris nivelin tim me Milanin. Jam i zhgënjyer, por e vetmja gjë që mund të bëj është të vazhdoj të luaj si ndaj Fiorentinës”, deklaroi Tomori.

Lojtari i lindur në Kanada, numëron tri ndeshje me “Tri Luanët”, teksa është pjesë e Milanit prej janarit të vitit 2021, skuadër me të cilën fitoi Serie A sezonin e kaluar, ndërkohë që është kthyer në liderin e prapavijës.