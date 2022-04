“S’po ikën për para”, ish-kapiteni i United: Spanja vendi ideal për Salah

Momo Salah ka dhe një vit kontratë me Liverpoolin. Për yllin egjiptian ka sirena spanjolle, ndërsa marrëveshja e rinovimit me “The Reds” është akoma shumë larg.

Barcelona është e interesuar për shërbimet e sulmuesit 29-vjeçar, por jo vetëm. Nëse nuk arrin të bindë Kylian Mbappe, Real Madrid do të nisë ofensivën për Salah.

Ish-mesfushori i Manchester United, Roy Keane thekson se goleadori i ekipit të Klopp nuk po kërkon të largohet nga “Anfield” për para, teksa e këshillon të vijojë karrierën në La Liga.

“Nuk besoj se largimi i mundshëm i Salah ka lidhje me paratë, unë mendoj se ka lidhje me tjetër gjë. Ai ka luajtur jashtë përpara se të vinte te Liverpool, ndoshta do të provojë një tjetër aventurë në një shtet tjetër.

Unë jam i bindur që Spanja do të ishte alternative më e mirë për Momon”, deklaroi ish-kapiteni i Manchester United. Sulmuesi egjiptian kryeson renditjen e golashënuesve më të mirë të Premier League me 20 gola, tre më shumë se Son i Tottenhamit.