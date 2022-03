S’po rinovon me Barcelonën, Atletico synon të marrë gratis “xholin” katalanas

Barcelona po shkëlqen në fushë. Xavi ka krijuar një skuadër spetakolare, që po luan bukur dhe po shënon gola. Tifozët po e shijojnë në maksimum këtë moment të mirë të skuadrës së zemrës, ndërsa drejtuesit janë të fokusuar te merkato.

Drejtuesit e Barcelonës po merren edhe me rinovimet. Optimizëm ka në lidhje me zgjatjen e bashkëpunimeve me mbrojtësin Araujo dhe talentin Gavi, ndërsa mungon akordi me Sergi Roberton.

30-vjeçari, i cili ka dalë nga moshat e Barcelonës, ndodhet në vitin e fundit të kontratës. Xavi nuk e cilëson një titullar fiks, ndërsa lojtari i krahut të djathtë, i cili mund të luajë edhe në qendër të mesfushës, nuk është i bindur për të rinovuar.

Nga një situatë e tillë po tenton të përfitojë Atletico Madrid. Kampionët e Spanjës po përgatisin një ofertë tunduese për Sergi Roberton, i cili vlerësohet shumë nga trajneri Diego Simeone.