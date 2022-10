Sportingu i Lisbonës hedh në gjyq Interin, kërkon 30 milionë euro dëmshpërblim

Inter dhe Sportingu i Lisbonës pritet të nisin një betejë të gjatë gjyqësore, pasi klubi luzitan kërkon plot 30 milionë euro dëmshpërblim për transferimin e Joao Marios te Benfica.

Portugezët shitën futbollistin te Interi në verën e 2016-ës dhe në kontratë u parashikua një klauzolë që do të kishin të drejtën të bënin ofertë të parët, nëse zikaltrit do të rishisnin mesfushorin sërish në kampionatin portugez.

Megjithatë verën e kaluar Interi zgjodhi të lërë të lirë futbollistin, që më pas firmosi me rivalët e Sportingut, Benficën. Pikërisht për këtë arsye, klubi i Sportingut ka dërguar një kërkesë zyrtare në zyrat e Interit, ku synon 30 milionë euro dëmshpërblim.

Në kampin milanez janë të qetë, pasi kanë firmosur prishjen e kontratës me mesfushorin dhe pritet që të kthejnë shumë shpejt një përgjigje me shkrim, që do të jetë edhe zyrtarisht hapi për të nisur një betejë të gjatë ligjore.