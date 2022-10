Start zhgënjyes, klubi i njohur gjerman shkarkon trajnerin!

Katër humbje radhazi në Bundesliga, pesë gola të pësuar në ndeshjen e fundit ndaj Hoffenhaim duke u eliminuar edhe nga Kupa e Gjermanisë në raundin e 1/16-tave. Drejtuesit e Schalke 04 nuk kanë duruar më dhe shkarkuan nga detyra trajnerin Frank Kramer i cili ishte emëruar vetëm këtë verë.

Kështu, zgjat pak aventura në klubin nga Gelsenkirschen e teknikut 50-vjeçar me drejtuesit që tashmë nisin të kërkojnë për një trajner të ri në mënyrë që të rikthejnë skuadrën në “shinat e duhura”. Në njoftimin e tyre për shkarkimin e trajnerit Kramer, Schalke e falenderon gjithsesi për profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar ndërsa i uron fat në të ardhmen.

#S04 have relieved head coach Frank Kramer of his duties with immediate effect.

We would like to thank him for his professionalism and commitment and wish him all the best for the future.

— FC Schalke 04 (@s04_en) October 19, 2022