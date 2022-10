Starti i dobët i sezonit, te Liverpooli “shpëton” vetëm braziliani

Liverpooli i sezonit të ri në Premier League është shumë largë pritshmërive dhe objektivit titull. “Të kuqtë” deri më tani kanë luajtur një ndeshje më pak, dhe renditen 14 pikë poshtë Arsenalit.

Ekipi i Jurgen Kloopit që në startin e sezonin është përballur me dëmtime të shumta. Formë të mirë nuk kanë treguar as “yjet” e ekipit. Pas rinovimit të kontratës se Salah (u bë lojtari më i paguar i ekipit), performaca e tij pritej të ishte e njëjtë si sezonet e tjera, megjithatë egjiptiani po vuan mungesën e ish-shokut të tij në ekip, Sadio Mane.

Blerja më e bujshme në merkaton verore, Darwin Nunez, do ende kohë për të shfaqur vlerat e tij, ndërsa në një sezon me ulje-ngritje për “të kuqtë”, pasi Liverpooli po tregon një tjetër performancë në Champions League, ai që po impresionon me paraqijtjet e tij është Roberto Firmino.

Braziliani në tetë përballje të Liverpoolit në Premier League ka shënuar gjashtë gola dhe ka asistuar tri herë për shokët e skuadrës. Ndjekësi më i afërt i tij është Diaz me tre gola, ndërsa Salah, i cili ka luajtur rregullisht titullar, ka shënuar vetëm dy herë në Premier League.