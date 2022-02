Starton sfida në Rrogozhinë, Egnatia dhe Kastrioti përplasen për mbijetesën (VIDEO)

Egnatia dhe Kastrioti janë gati të zbresin në fushë. Dy ekipet që po luftojnë për të qëndruar në Superiore, do të përballen sot në “Arena Egnatia”, takim që do të fillojë në orën 13:45 dhe do të transmetohet në Supersport 3.

Asnjë ndryshim te vendasit. Trajneri Zekirija Ramadani u ka besuar të njëjtëve që luajtën përballë Skënderbeut. Skema taktike do të jetë 4-2-3-1 me Pedro Auguston në majë të sulmit që do të ndihmohet nga treshja Ademi-Levendi-Jackson.

Emiliano Çela nuk heq dorë nga skema 4-1-4-1. Asnjë ndryshim as te Kastrioti. me Abaz Karakaçin që ia ka dalë të rikuperohet në momentet e fundit dhe do të formojë “digën” përpara mbrojtjes krutane.

Abissnet Superiore

Java e 22

Kronika e ndeshjes:

44’-Ndërhyrje e gabuar ndaj Levendit, Zogaj dënohet me karton të verdhë.

21′ Aksion i rrjedhshëm nga vendasit me Jackson që del përballë portierit Sali, por që nuk ia del të gjejë kuadratin. Gjithsesi, aksioni nuk vlen pasi më parë braziliani ishte në pozicion jashtë loje

15′ Ndëshkohet Duranski në radhët e Egnatias, ndërhyrje e gabuar ndaj Hasanit

1′ Nis ndeshja në Arena Egnatia të Rrogozhinës, Egnatia dhe Kastrioti në një përballje direkte për mbijetesën

Egnatia-Kastrioti

Formacionet zyrtare

EGNATIA (4-2-3-1): Puja; Lila, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuça; Duranski, Michael; Ademi, Levendi, Jackson; Pedro Augusto. Trajner: Zekirija Ramadani.

KASTRIOTI (4-1-4-1): Sali; Neziri, Selmani, Hussein, Rami; Karakaçi; Greca, Hasani, Basha, Zogaj; Kaina. Trajner: Emiliano Çela.

Arbitër: Eldorjan Hamiti, asistent i parë: Ilir Tartaraj, asistent i dytë: Orgest Grabova, arbitër i katërt: Florjan Lata. VAR: Kridens Meta, AVAR: Marjus Qose.