Statistika të jashtëzakonshme, Laçi pretendent për titullin kampion

Përballja me Vllazninë ishte barometri më i mirë për Laçin, që arriti të marrë maksimumin e pikëve ndaj një rivali që nuk njihte humbje në 11 ndeshje në kampionat. Bardhezinjtë kanë marrë 8 fitore në nëntë ndeshjet e fundit në Abissnet Superiore, duke barazuar vetëm me Skënderbeun në transfertë gjatë kësaj periudhe.

Të besuarit e Mirel Josës jo vetëm që kanë impresionuar me rezultatet, por po ashtu kanë bindur me lojën e zhvilluar. Diferenca me Tiranën është vetëm 6 pikë, e me 17 javë deri në fund të edicionit asgjë nuk është e pamundur. Diçka të tillë e dinë më së miri kurbinasit, pasi mjafton që të kthehemi në fillim të këtij edicioni, për të kuptuar se asgjë nuk është e pamundur.

Në pesë javët e para, bardhezinjtë grumbulluan vetëm 2 pikë, asokohe duke u renditur në vendin e fundit të renditjes, e ishte e vështirë që dikush ta llogariste Laçin në garë për Europën, aq më tepër për titullin kampion. Javë pas jave, Laçi arriti të rikuperonte pozicionin në tabelën e klasifikimit dhe sot e sheh veten si skuadra më pranë kreut, duke i parë bardheblutë e Shehit 6 pikë larg.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 19 43 2 Laçi 19 37 3 Kukësi 19 34 4 Vllaznia 19 30 5 Partizani 19 25 6 Teuta 19 21 7 Dinamo 19 19 8 Skënderbeu 19 16 9 Egnatia 19 16 10 Kastrioti 19 15

Pavarësisht se tek bardhezinjtë mundohen të tregohen të kujdesshëm dhe nuk duan që të të nxitohen me deklarimin e objektivit titull. Shifrat janë në favorin e tyre e me të drejtë mund të konsiderohen skuadra anti-Tirana. Në 7 ndeshjet e fundit të zhvilluara në stadiumin e Laçit, kurbinasit jo vetëm që kanë mundur që të marrin maksimumin e pikëve, por asnjë prej kundërshtarëve nuk ka mundur që t’i ndëshkojë.

Krahas meritës së gjithë skuadrës, paraqitje të kënaqshme ka dhuruar dhe portieri Dajsinani, i cili po tregon se ky mund të jetë sezoni i tij, duke u shndërruar një siguri për bardhezinjtë.

Ekipi i Josës po ashtu garon dhe në Kupën e Shqipërisë ku do të kërkojë një biletë për në gjysmëfinale ndaj Egnatias në ndeshjen që do të luhet të enjten, pas ndeshjes së parë që ka dalë 1-1. Laçi është shembulli që tregon se gjërat e pamundura rrallë ekzistojnë, me një ekip që deri më tani po i bën gjërat ashtu siç duhet, duke ndjekur Tiranën kryesuese e duke tentuar edhe trofeun e Kupës së Shqipërisë.