Stërvitja e parë nga Spanja, Rejën e shqetëson gjendja e Abrashit

Kombëtarja e Shqipërisë zhvilloi seancën e parë stërvitorë në kuadër të përballjes miqësore të datës 26 mars ndaj Spanjës në orën 19:45, në stadiumin e Espanyol. Kuqezinjtë janë grumbulluar në Girona, 120 kilometra larg aeroportit të Barcelonës. Në Girona, kombëtarja do të qëndrojë për katër ditë, për t’u rikthyer më pas në Shqipëri ku e pret ndeshja e radhës ndaj Gjeorgjisë.

Sakaq, në një raportim nga stërvitja e kuqezinjve gazetari i Supersport Sokol Xhihani, ka bërë të ditur se stafin teknik me në krye trajnerin Edy Reja e shqetëson gjendja e Amir Abrashit.

Mesfushori që aktivizohet me Grasshopper ka marrë një goditje së fundmi, megjithatë në kombëtare janë optimist se 31-vjeçari do të jetë i gatshëm për sfidën ndaj Spanjës. Kujtojmë se në kombëtare pati lëvizje sa i përket lojtarëve të grumbulluar pasi Enea Mihaj rezultoi i infektuar me COVID-19 ndërsa Nedim Bajrami kishte një gjendje gripale dhe në këtë formë të dy u larguan nga grumbullimi për t’u zëvendësuar nga Endri Çekiçi dhe Herdi Prenga.