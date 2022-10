Suarez: Shpresoj që Koeman të ma thotë në sy shkakun e largimit nga Barcelona

Gjatë prononcimit të gjatë për spanjollen Marca, Luis Suarez u ndal edhe te momenti i largimit nga Barcelona, duke ftuar ish-trajnerin Ronald Koeman të tregojë shkakun pse “urdhëroi” largimin e tij nga “Camp Nou”.

“El Pistolero” kaloi gjashtë sezone fantastike te Barcelona, ekip me të cilin fitoi 13 trofe. Por, aventura e tij me ekipin katalanas përfundoi dy vite më parë, me Suarez që zgjodhi të transferohej tek Atletico Madrid, ekip me të cilin fitoi La Liga-n.

“Koha kalon dhe po, për mirësjellje dhe respekt, do e përshëndes. Por, nëse e takoj, shpresoj që ai do ketë madhështinë që kishte si futbollist dhe do doja të më tregonte në fytyrë të vërtetën e largimit tim nga Barcelona.

Sigurisht që arsyet e largimit tim nuk janë as sportive dhe as teknike… “, thekson bomberi 35-vjeçar, i cili po shijon aventurën te Nacional, ekipi i tij i zemrës, aty ku u rikthye për të plotësuar ëndrrën e fëmijëve të tij dhe për t’u përgatitur sa më mirë për Katar 2022.