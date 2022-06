Sukses i arbitrave shqiptarë, Jorgjit i besohet një ndeshje në Ligën e Kombeve

Pasi gjykoi ndeshjen FK Jablonec-CFR Cluj në raundin e grupeve të Conference League, që u mbyll me rezultatin 1-0, Enea Jorgjit i është besuar një tjetër ndeshje nga UEFA.

Jorgji do të jetë arbitër kryesor në ndeshjen e Nations League mes Qipros dhe Irlandës së Veriut që do të zhvillohet më 5 qershor në orën 18:00.

Enea Jorgji do të shoqërohet nga të tjerë arbitra shqiptarë në këtë përballje. Asistentë të Jorgjit në këtë përballje do të jenë Ridiger Çokaj dhe Denis Rexha, ndërsa arbitër i katërt do jetë Kridens Meta.

Pjesëmarrja e arbitrave shqiptarë në arenën ndërkombëtare është një tjetër sukses për futbollin shqiptar, që rreth një javë më parë priti në Tiranë finalen e parë europiane, atë të Conference League mes Romës dhe Feyenoord që përfundoi me rezultatin 1-0.