“Sule te Dortmund? S’ma kishte marrë kurrë mendja! Sportivisht vendim i gabuar”

Niklas Sule do të transferohet si lojtar i lirë te Borussia Dortmund në fund të sezonit. Qendërmbrojtësi nuk arriti marrëveshjen e rinovimit me Bayern Munchen, që do të humbasë me parametra zero një pikë të fortë në prapavijë.

Vendimi i 26-vjeçarit të kombëtares gjermane për t’u transferuar në “Signal Iduna Park”, i ka surprizuar të gjithë. Sule kishte oferta nga Anglia, Spanja dhe Italia, por në fund rezultoi vendimtare dëshira e tij për të mos u larguar nga Gjermania.

Presidenti i Bayern Munchen, Herbert Hainer komentoi vendimin e lojtarit shtatlartë për të firmosur me rivalët e bavarezëve. Sule do të firmosë deri në 2026, teksa raportohet se do të fitojë rreth 10 milionë euro në sezon.

”Nuk e di se çfarë rroge do të marrë te Dortmund, por nuk mendoj se do të rritet sportivisht tek ai ekip. Nuk më shkonte kurrë në mendje se Dortmundi do të ishte zgjedhja e parë e tij.

Ata gjithmonë përpiqen të konkurrojnë me ne, kjo i bën shumë mirë Bundesligës, por siç e kemi treguar në nëntë vitet e fundit, ne dimë të mbrohemi dhe do vazhdojmë ta bëjmë”, deklaroi kreu i Bayernit.