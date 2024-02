Sulmi “zjarr” te Egnatia, rrogozhinasit me një mesatare prej dy golash për ndeshje

Egnatia po kryeson me plot meritë Superioren pas 21 javësh, teksa ka grumbulluar 46 pikë, 10 më tepër se Partizani ndjekësi më i afërt. Skuadra nga Rrogozhina ka krijuar një diferencë të konsiderueshme me ndjekësit dhe me shumë gjasa do të jetë e para skuadër që do të garatojë “final4”. Të besuarit e Edilir Tetovës kanë arritur që të shënojnë plot 41 gola deri më tani, ose e thënë ndryshe një mesatare gati 2 gola për ndeshje.

Reparti i avancuar ka funksionuar mjaft mirë, ndërkohë që pavarësisht ndryshimeve edhe sulmuesit e ardhur në këtë dritare dimërore po arrijnë që të shënojnë dhe të integrohen mirë me skuadrën.

Lexo edhe:

Gjatë këtij edicioni, vetëm në 2 ndeshje nuk ka arritur Egnatia që të shënojë, ndërsa në 19 sfidat e tjera në kampionat ka realizuar së paku një gol. Partizani ka sulmin e dytë më të mirë, ndërkohë që të gjitha skuadrat e tjera kanë minimalisht më pak se 10 gola se Egnatia.

Egnatia fitoi edicionin e kaluar Kupën e Shqipërisë, ndërsa këtë sezon pretendon titullin kampion që do të përcaktohet pas 36 javëve të sezonit të rregullt, me formulën e re ku katër skuadrat e renditura të para do të vendosin trofeun më të rëndësishëm në vend.