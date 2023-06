Sulmuesi i kombëtares bëhet me skuadër të re, prezantohet te kampionët

Sulmuesi i kombëtares së Shqipërisë, Armando Sadiku është prezantuar te skuadra e re. Elbasanasi ka zgjdhur të vijojë karrierën në Indi aty ku ka firmosur me skuadrën e Mohun Bagan. Ishte vetë klubi indian që nëpërmjet rrjeteve sociale konfirmoi marrëveshjen me 32-vjeçarin, që për herë të parë në karrierën e tij do të provojë një aventurë në Indi.

Armando Sadiku is Officially a Mariner! 💚♥️ ISL side Mohun Bagan have announced the signing of the 32-year-old striker who is also the present national team player of Albania! pic.twitter.com/RDEVZWgxR5 — IFTWC – Indian Football (@IFTWC) June 25, 2023



Ndërkohë, skuadra me të cilën firmosi Sadiku sezonin e kaluar e mbylli në vendin e tretë, por ia doli të shpallej kampione e ISL League nëpërmjet Play-Off-it. Kujtojmë se së fundmi, Sadiku ishte pjesë e Cartagenës në LaLiga 2, ndërsa në 34 ndeshje gjeti edhe tetë herë rrugën e rrjetës.

Tashmë, për sulmuesin nis një aventurë e re me shpresën se do të mund të gjejë vazhdimësinë e duhur për të kontribuar më pas edhe për pjesën e mbetur të eliminatorëve Euro 2024 me fanellën kuqezi të Shqipërisë, duke qenë se trajneri Sylvinho e sheh pjesë të planeve të tij.