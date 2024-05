Superiore për vajza/ “Final 4” nis të premten, duelet dhe oraret

“Final 4” për vajza fillon të premten me takimet e para gjysmëfinale: Partizani-Vllaznia dhe Tirana-Apolonia.

Në “Arenën e Demave”, Partizani do të presë Vllazninë, duke nisur nga ora 12:00. Ndërsa në kompleksin “Skënder Halili”, Tirana do të përballet me Apoloninë. Duel që fillon prej orës 16:00.

Ky do të jetë akti i parë në “Final 4”, pasi në këtë fazë ndeshjet do të zhvillohen me takime vajtje-ardhje. Në datën 7 maj do të luhen edhe takimet e dyta, aty ku do të vendoset gjithçka sa i përket kualifikimit.

Lexo edhe:

Në rast barazimi tё rezultateve pas dy takimeve tё lojës sё rregullt, skuadra e renditur mё mirё nё klasifikim kualifikohet pёr nё ndeshjen finale. Finalja e madhe do të luhet më 11 maj në “Shtëpinë e Futbollit”.

Dy ekipet që nuk kalojnë në finale do të zhvillojnë një ndeshje me një takim. Për të përcaktuar vendin e tretë dhe të katërt, me ndeshjen që do të luhet po në “Shtëpinë e Futbollit”.

Ekipi kampion i “Abissnet Superiore” për vajza, do të përfaqësojë Shqipërinë në raundin para-eliminator në UEFA Champions League për vajza.