Superiorja rikthehet në mesjavë/ FSHF zbardh kalendarin, tre javët e fundit në të njëjtin orar

Sektori i garave në FSHF ka publikuar datat dhe oraret e ndeshjeve të javës së ardhshme dhe jo vetëm. Abissnet Superiore rikthehet në mesjavë, teksa java e 32-të do të luhet në tre ditë. Të martën e 3 majit do të zhvillohet sfida Kukësi-Partizani, një “finale” për vendin e tretë.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 31 66 2 Laçi 31 54 3 Partizani 31 46 4 Kukësi 31 46 5 Vllaznia 30 42 6 Kastrioti 30 40 7 Teuta 31 39 8 Egnatia 30 34 9 Dinamo 31 23 10 Skënderbeu 30 21

Të mërkurën zbresin në fushë Tirana dhe Laçi, respektivisht ndaj Teutës në kryeqytet dhe Egnatias në Rrogozhinë. Nëse bardheblutë marrin të njëjtin rezultat si ekipi i Duros do të shpallen zyrtarisht kampionë të Shqipërisë për herë të 26-të në histori.

JAVA 32

SKËNDERBEU-KASTRIOTI, 04/05/2022 (16:45) Korçë

EGNATIA-LAÇI, 04/05/2022 (16:45) Rrogozhinë

TIRANA-TEUTA, 04/05/2022 (16:45) Tiranë

KUKËSI-PARTIZANI, 03/05/2022 (16:45) Kukës

DINAMO-VLLAZNIA, 05/05/2022 (16:45) Shkodër

Skënderbeu-Kastrioti është takimi tjetër i ditës së mërkurë. Java e 32-të mbyllet me duelin Dinamo-Vllaznia të ditës së enjte (5 maj), ndërkohë që pesë ndeshjet e javës së ardhshme do të nisin prej orës 16:45 dhe, si zakonisht, do të transmetohen në Supersport.

JAVA 33

PARTIZANI-TIRANA, 07/05/2022 (19:45) Për t’u përcaktuar

TEUTA-EGNATIA, 09/05/2022 (16:45) Durrës

LAÇI-KASTRIOTI, 08/05/2022 (16:45) Laç

VLLAZNIA-KUKËSI, 09/05/2022 (19:45) Shkodër

DINAMO-SKËNDERBEU, 09/05/2022 (16:45) Për t’u përcaktuar

Një ditë më vonë, Laçi pret Kastriotin në Kurbin, ndërsa tre përballjet e radhës të javës 33 do të zhvillohen të hënën e 9 majit. Në fillim Teuta-Egnatia dhe Dinamo-Skënderbeu prej orës 16:45, ndërsa Vllaznia-Kukësi është përcaktuar të nisë prej orës 19:45.

JAVA 34

SKËNDERBEU-LAÇI, 14/05/2022, Korçë

KASTRIOTI-TEUTA, 14/05/2022, Kamzë

EGNATIA-PARTIZANI, 14/05/2022, Rrogozhinë

TIRANA-VLLAZNIA, 14/05/2022, Tiranë

KUKËSI-DINAMO, 14/05/2022, Kukës

Më pas java e 33-të, sërish e ndarë në tre ditë, ndërkohë që oraret ndryshojnë. Derbi Partizani-Tirana do të luhet më 7 maj (e shtunë). Dueli i zjarrtë do të fillojë në orën 19:45 dhe akoma nuk është zyrtarizuar stadiumi ku do të luhet, me “Selman Stërmasin” në “pole”.

JAVA 35

DINAMO-TIRANA, 21/05/2022, Për t’u përcaktuar

VLLAZNIA-EGNATIA, 21/05/2022, Shkodër

PARTIZANI-KASTRIOTI, 21/05/2022, Elbasan

TEUTA-LAÇI, 21/05/2022, Durrës

KUKËSI-SKËNDERBEU, 21/05/2022, Kukës

Tre javët e fundit do të luhen në të njëjtën ditë dhe orë (mbeten për t’u përcaktuar). Java e 34-t më 14 maj, e parafundit shtatë ditë më vonë, ndërsa sezoni 2021-2022 në Abissnet Superiore ul siparin më 26 maj.

JAVA 36

SKËNDERBEU-TEUTA, 26/05/2022, Korçë

LAÇI-PARTIZANI, 26/05/2022, Laç

KASTRIOTI-VLLAZNIA, 26/05/2022, Kamzë

EGNATIA-DINAMO, 26/05/2022, Rrogozhinë

TIRANA-KUKËSI, 26/05/2022, Tiranë