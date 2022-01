Superkupa e Spanjës, ja kur luhen El Clasico dhe Atletico-Bilbao

Janë përcaktuar oraret e gjysmëfinaleve të Superkupës së Spanjës, që do të zhvillohen në Arabinë Saudite. El Clasico mes Realit dhe Barcelonës do të luhet të mërkurën, më 12 janar, në orën 20:00, në stadiumin “Rey Fahd”. Gjysmëfinalja e dytë mes Atléticos së Madrid dhe Athletic Bilbaos do të jetë një ditë më vonë, të enjten, më 13 janar, në orën 20:00.

Fituesit e gjysmëfinales do të përballen në finalen e Superkupës së Spanjës, të dielën, më 16 janar (orari nuk është përcaktuar).