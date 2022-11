Superliga e Europës, nis dialogu me UEFA-n për zbatimin e projektit

Bernd Reichart, CEO i ri i A22, kompania që qëndron pas projektit të Superligës së Europës, foli në podcastin “Einfach Mal Luppen”, krijuar nga Toni Kroos, duke shpjeguar se ky projekt është ende i gjallë, madje do të ketë takime me UEFA-n për ta konkretizuar.

“Ne i ofruam UEFA-s një dialog dhe kjo ftesë u pranua. Unë do të jem në Nyon, javës tjetër, për të folur për këtë temë. Kjo është edhe ajo që nënkuptoj kur them dialog, që pala tjetër dëgjohet dhe të mund të përballemi me idetë. Sigurisht që nuk do të biem dakord për gjithçka. Por është një shenjë e mirë për klubet që mund të hezitojnë akoma në këtë moment apo edhe të kenë frikë nga sanksionet. Angazhimi i UEFA-s për të hapur dialogun për të ardhmen e futbollit është një shenjë pozitive.”