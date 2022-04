Superliga e Kosovës/ Ballkani mposht Prishtinën dhe “arratiset” në krye, Llapi “fik” Dritën

Ballkani hedh një tjetër hap drejt titullit kampion, teksa skuadra e Ilir Dajës ka kaluar pa problem me rezultatin 2-0 Prishtinën. Vendasit realizuan dy herë në pjesën e parë me anë të Baftiut dhe Krasniqit, teksa në fraksionin e dytë menaxhuan me qetësi avantazhin.

Ndërkohë, pas këtij suksesi Ballkani ruan vendin e parë me 63 pikë, tetë më shumë se ndjekësit më të afërt të Gjilanit. Nga ana tjetër, Prishtina mbetet në vendin e pestë me 38 pikë.

Në ndeshjen tjetër të ditës, Llapi mposhti minimalisht Dritën me rezultatin 1-0. Goli i vetëm i takimit u realizua në minutën e 11-të, teksa ishte një autogol i Balde me sfidën që nuk ndryshoi më rezultat. Pas kësaj ndeshje, Llapi është në vendin e katërt me 47 pikë, pesë pikë më pak se vendi i tretë që mbahet pikërisht nga Drita.