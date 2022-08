“Supermarketi” Barcelona, Valencia dhe Gattuso kërkojnë talentin e katalanasve

Valencia dhe Gattuso kanë një buxhet të limituar për të punuar këtë merkato dhe klubi po mendon të afrojë në skuadër lojtarë me kosto të ulët, por edhe në formë huazimi.

Spanjollët po mendojnë seriozisht për Nico Gonzalez, i cili luan te Barcelona.

20-vjeçari është i paqartë për të ardhmen, pasi merkato e katalanasve ka qenë intensive dhe kërkon më shumë eksperiencë, e gjithashtu Nico varet edhe nga holandezi Frenkie de Jong.

Në rast se ishi i Ajax nuk do të largohet, atëherë Nico nuk do të kishte mundësi aktivizimi dhe nga kjo situatë kërkon të përfitojë Valencia.

Këta të fundit e duan mesfushorin në formë huazimi dhe i kanë komunikuar se në rast se do të pranojë këtë ofertë do të jetë titullar i padiskutueshëm dhe do fitojë eksperincë.

Produkti i katalanasve luajti 37 ndeshje në të gjitha kompeticionet sezonin e kaluar dhe shënoi dy gola në La Liga.