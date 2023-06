Sylvinho ul euforinë: E vështirë ndaj Ishujve Faroe, të vrapojmë me 100 km/h

Pas fitores me Moldavinë të shtunën, Kombëtarja shqiptare do të rikthehet sërish në fushë nesër për ndeshjen e tretë të grupit E ndaj Ishujve Faroe. E vlefshme për kualifikueset e Kampionatit Europian “Gjermani 2024”.

Në prag të kësaj ndeshje, pasditen e sotme, në një konferencë për mediet dolën trajneri i Kombëtares, Sylvinho dhe mesfushori Ylber Ramadani. Të cilët folën në lidhje me këtë sfidë të rëndësishme për kuqezinjtë.

Trajneri brazilian vlerësoi kundërshtarin, ndërsa foli edhe për situatën në kampin kuqezi. Ku theksoi se lojtarët shqiptarë që do të zbresin në fushë duhet të japin maksimumin në fushë për të arritur objektivin.

Pavarësisht fitores në Tiranë kundër Moldavisë, Sylvinho u shpreh se nuk ka eufori në skuadër. Ndërsa foli edhe për formacionin ndaj Ishujve Faroe. Ishujt Faroe-Shqipëri do të transmetohet live në SuperSport 2. Duke nisur prej orës 20:45 të së martës.

Situata në kampin kuqezi, formacioni dhe sa do të ndikojë fusha me bar sintetik në ndeshjen e nesërme – Fusha me bar sintetik mund të ketë vështirësitë e veta, por është e njëjtë për të dyja skuadrat. Dhe mesa kemi parë është në gjendje të mirë. Ne do të kemi një seancë stërvitore sot për t’u përshtatur për ndeshjen nesër. Që unë e shoh si një ndeshje të vështirë.

E kemi thënë prej disa ditësh që nuk ka ndeshje të lehta dhe ne po përgatitemi sa më mirë. Sa i përket formacionit, kemi një seancë të fundit sot dhe do të shohim gjendjen e lojtarëve. Më pas do të vendosim. Kemi kohë deri nesër në mëngjes për të fiksuar 11-n titullare.

Sa i përket situatës, nuk ka eufori. E kemi theksuar dhe ritheksuar që kemi 6 finale përpara. Pres që lojtarët të vrapojnë me 100km/h që ne të arrijmë objektivin. Pasi kjo është mënyra e vetme.

Sa shanse kemi për të marrë një rezultat pozitiv dhe sa e kemi studiuar kundërshtarin – Ndeshja me Ishujt Faroe është diçka krejt ndryshe nga ajo me Moldavinë. Është një ndeshje shumë e vështirë. Mendoj që euforia nuk ka vend në skuadër sepse ndeshja me Moldavinë ka mbaruar për ne. Morëm 3 pikët, një ndeshje shumë e vështirë, por tashmë e kemi mbyllur atë kapitull.

Kemi përpara gjashtë ndeshje të vështira, 6 finale. Nesër ndaj Ishujve Faroe kemi një ndeshje të fortë. Luajmë ndaj një rivali që mund të përshtatet gjatë gjithë kohës në fushë me skema të ndryshme. Është një lojë tepër fizike, lojtarët e Ishujve Faroe janë shumë të rrezikshëm. Sidomos në lojën në ajër dhe në goditje standarde.

Si do të luajë Shqipëria kundët Ishujve Faroe? – Ritheksoj edhe njëherë që ndeshja me Moldavinë është tjetër histori dhe për ne ka marrë fund. E kemi fokusin vetëm te ndeshja me Ishujt Faroe. Është një rival krejt ndryshe, në fushë, në lojë.

Ndaj Moldavisë vërtetë na u deshën 52 minuta për të gjetur golin, por ndeshjet luhen 90 minuta dhe e rëndësishme është fitorja. Na duhet pak durim dhe seriozitet dhe presim që të jetë një ndeshje shumë e vështirë këtë herë.

A do t’i imponoheni kundërshtarit si në Tiranë apo do të tregoni më shumë kujdes në transfertë? – Për mendimin tim nuk ka lidhje kujdesi apo transferta. Është një ndeshje krejt ndryshe nga e para.

Duhet të shohim përpara, kemi një ndeshje kundër Ishujve Faroe që po e përgatisim shumë mirë dhe jemi gati të zbresim nesër në fushë. Të luftojmë dhe të marrim maksimumin ndaj një ekipi që luan fort në aspektin fizik dhe dinamik. Duhet të jemi të fokusuar sepse kemi një rival të fortë.