Takim me kreun e FIFA-s dhe atë të FFK-së para Champions Leagues, Duka: Folëm për projektet e përbashkëta

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka ka zhvilluar një takim me kreun e FIFA-s, Gianni Infantinon dhe kreun e Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademin.

Krahas fotos të bërë publike në rrjetet sociale, Duka shkruan se ky takim është zhvilluar pak para finales së Champions League, ndërsa shton se kanë biseduar për projektet që FSHF-ja dhe FFK-ja do të realizojnë së bashku.

“Pak orë para finales së Champions League, pata mundësinë të zhvilloj një takim të përzemërt me Presidentin e FIFA, Gianni Infantino. Së bashku me Zv. Presidentin Dervishaj, Presidentin e FFK, Agim Ademi, Sekretarin e përgjithshëm të FFK, Taulant Hodaj folëm me Presidentin Infantino mbi projektet në dy Federatat tona dhe i shpreha falenderime të sinqerta në emër të FSHF për projektet madhore që FIFA na ka besuar, si implementim i sistemit VAR dhe ndërtimi i Shtëpisë së Futbollit.”-shkruan Duka në postimin e tij.