Talenti brazilian i Ajaxit fluturon drejt Parisit

Futbollisti i Ajaxit të Amsterdamit, Antony, ka udhëtuar me menaxherin e tij drejt Francës. Ata janë parë të zbarkojnë në Paris, duke riaktivizuar zërat për transferimin e tij tek PSG.

Sulmuesi anësor brazilian, 22 vjeç, është në qendër të vëmendjes së klubeve më të mëdha në Kontinent. Ai ka një kontratë me klubin holandez deri në vitin 2025 dhe Transfermarkt vlerëson kartonin e tij 35 milionë. Nëse teknikisht konsiderohet vlerë e shtuar nga kampionët e saposhpallur të Francës, nuk do të ishte problem për t’u paguar shuma që kërkon Ajaxi.

🚨 Ajax star Antony and his agent are in Paris. 👀🛫

(Source: ig/antony00) pic.twitter.com/I38sepvuEj

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 12, 2022