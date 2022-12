Tani merr formë zyrtare, Anglia vendos të ardhmen e Southgate

Gareth Southgate do të vijojë të qëndrojë në krye të kombëtares së Anglisë. Tekniku ishte vendosur në dyshim pas eliminimit në çerekfinalen e Kupës së Botës ndaj Francës, teksa Tre Luanët këkronin me ngulm triumfin në Katar. Gjithsesi, vetë Southgate dhe drejtuesit e Federatës kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe siç shkruhet në një njoftim nga Federata, trajneri 52-vjeçar do të vijojë punën me fokusin tek Europiani i vitit 2024.

“Jemi shumë të lumtur të njoftojmë se Gareth Southgate do të vijojë punën në krye të kombëtares dhe është udhëheqësi ynë për fushatën eliminatore të Euro 2024. Gareth, por edhe Steve Holland kishin gjithnjë mbështetjen tonë dhe tashmë ne nisim punën për Europian”, shkruhej në njoftimin e Federatës.

Southgate është në krye të britanikëve prej vitit 2016, teksa arritja, por edhe pengu Ii tij më i madh mbetet disfata në finalen e Euro 2020 ndaj Italisë, aty ku britanikët u mposhtën vetëm nga goditjet e penalltive me kohën e rregullt dhe minutat shtesë që përfunduan në barazim 1-1.