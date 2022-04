Të gjithë shifrat e operacionit, ja si i kushton Realit qendërmbrojtësi gjerman

Antonio Rudiger do t’i bashkohet Realit të Madridit. Klubi mbretëror dhe mbrojtësi gjerman tashmë e kanë arritur marrëveshjen. Mungojnë vetëm disa detaje për transferimin zyrtar të mbrojtësit në Spanjë. Pas muajsh negociatash, ish-lojtari i Romës do të veshë fanellën e bardhë. E përditshmja e njohur sportive “Marca” zbuloi sot në faqen e parë të gjitha shifrat e operacionit: 9 milionë euro pagë për lojtarin në sezon për 4 vite, plus 8 milionë në formë bonusesh. Përveç kësaj, Reali do të shpenzojë edhe 15 milionë euro komisione për menaxherët e lojarit.

Real Madridi do të investojë rreth 59 milionë euro deri në vitin 2026 për Rudigerin, i konsideruar nga drejtuesit e “Los Blancos” si një mundësi e mrekullueshme e merkatos. Ai do të sjellë përvojë, centimetra dhe personalitet në repartin mbrojtës të skuadrës së Ancelottit. Përveç kësaj, konkurrenca do të rritet gjithashtu, duke “kërcënuar” statusin e emrave të tillë si Militao dhe Alaba. Në fakt, me afrimin e Ridigerit në “Bernabeu”, austriaku mund të kthehet në rolin e tij të preferuar në krahun e majtë.