Te PSG nuk e përfillin, Wijnaldum një hap larg rikthimit në Angli

Georgino Wijnaldum është gati të tradhëtojë Liverpoolin për Arsenalin. I larguar nga The Reds në verë me parametër zero në fund të sezonit të shkuar, mesfushori holandez zgjodhi Paris Saint Germain, por qyteti i Kullës Eiffel nuk ka rezultuar ashtu siç parashikohej për Wijnaldum i cili në mungesë edhe të hapësirave te skuadra e Pochettinos po mendon seriozisht rikthimin në Angli. Aty e pret krahëhapur Mikel Arteta që është i gatshëm t’i dorëzojë çelësat e mesfushës së Arsenalit.