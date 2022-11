“Të shtunën, ndeshja ime e fundit në Camp Nou”, lideri i Barçës i befason të gjithë!

Gerard Pique ka vendosur të tërhiqet nga futbolli! Në një video të postuar në rrjetet sociale, mbrojtësi i njohur katalanas bëri të ditur se dueli i fundjavës i Barcelonës ndaj Almerias, do të jetë i fundit për të në “Camp Nou”, stadium ku ka përjetuar emocione të paharrueshme.

“Tani që ëndrrat e mia të fëmijërisë u realizuan, dua t’ju them se është koha për ta mbyllur këtë cikël. Unë gjithmonë e kam thënë se pas Barcelonës nuk do të luaj me asnjë klub tjetër, dhe kështu do të ndodhë.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Të shtunën do të luaj ndeshjen time të fundit në Camp Nou! Do të jem gjithmonë tifoz i Barcelonës, kjo është familja ime. Një ditë do kthehem sërish, forca Barcelona”, theksoi 35-vjeçari, vendim që i ka befasuar të gjithë. Pique është pjesë e Barcelonës prej vitit 2008 dhe gjatë aventurës me ekipin e zemrës ka fituar plot 30 trofe.

Gjatë karrierës si futbollist, qendërmbrojtësi, cili ka dalë nga akademia La Masia, veshi fanellat e Real Zaragoza, Manchester United dhe Barcelonës, duke realizuar 30 gola në 428 ndeshje zyrtare. Pique fitoi edhe një Kupë Bote (2010) dhe një Europian (2012) me kombëtaren e Spanjës.