“Të tjerët vetëm qahen”, Mourinho: Nëse unë luaja si Lazio, do të më vrisnin!

Jose Mourinho dhe Roma e tij duhet të hedhin pas krahëve disfatën e fundit në kampionat atë në derbi ndaj Lazios teksa ndeshja e radhës luhet në transfertë ndaj Sassuolos. Tekniku i verdhekuqve në konferencë theksoi se ai nuk është si të tjerët që vetëm ankohen ndërsa shton se nëse do të luante si Mauricio Sarri atëherë atë do ta “vrisnin” Kritikat.

“Në shtëpi janë tre ndeshje që nuk shënojmë, por të bëhem si të tjerët? Mund edhe të “qaj”, por unë nuk jam si të tjerët. Kemi luajtur tre ndeshje pa lojtarin tonë më kreativ, tani nuk dua të flas për Lazion e Sarrit.

Nëse unë do të fitoja si ai, atëherë me siguri që do të më vrisnin. Më duhet të theksoj se në të gjitha ndeshjet e mëdha nuk kemi pasur Dybalën, në ndeshjen me Interin ai luajti dhe shënoi gol ndërsa me Juventusin barazuam dhe ishte autor i asistit”, tha Mourinho.