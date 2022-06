Telenovela “Lewandowski” vijon, drejtuesit e Bayern shkojnë në Majorka

E ardhmja e sulmuesit polak është ende në ajër, me Bayern Munich që vijon të presë, por Lewa duket i vendosur për t’i dhënë lamtumirën, pavarësisht se bavarezët besojnë se në fund ai do të qëndrojë.

Drejtuesit e klubit gjerman fluturuan drejt Majorkës, ku ai ndodhet me pushime, për t’u takuar me futbollistin. Sipas mediave gjermane, nuk ka pasur përparim në negociatat.

Çështja Lewandowski ka mbërritur deri në Poloni. Tomasz Hajto ka dalë në mbrojtje të bashkëkombasit të tij dhe ka akuzuar Bayernin, konkretisht Kahnin se nuk i ka bërë gjërat si duhet.

“Ai thjesht është thellësisht i zhgënjyer. Oliver Kahn tha se i bëri një ofertë rinovimi, por Robert tha se diçka e tillë nuk kishte ndodhur. Ai është shumë i zhgënjyer. Kjo çështje duhet të ishte zgjidhur më mirë dhe me më shumë diplomaci. Kjo nuk do të kishte ndodhur nëse do të ishte Rummenigge dhe Hoenes. Asgjë nuk u bë publike me ta, por Kahn po i bënë gjërat lëmsh. As Roberti dhe as Bayerni nuk kanë nevojë për këtë teatër”, deklaroi ish-lojtari polak.

Bayerni pretendon se Lewandowski është në qendër të projektit për sezonin e ri dhe gjithashtu, bavarezët janë të vetëdijshëm se në Mynih, në një kohë kaq të shkurtër nuk do të gjejnë asnjë futbollist që do t’u garantojë një numër golash në sezon që i afrohet polakut. Pavarësisht se e ka bërë të qartë se qëllimi i tij është largimi, Bayern vazhdon t’i mbyllë derën e daljes.

Tani mbetet për t’u parë se si do të përfundojë historia…