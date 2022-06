Tenis/ Mposhti numrin 1 në botë në Halle, futet në top-10

Viti 2022 duket i mbrapshtë për numrin 1 të botës Daniil Medvedev, që pas ndërhyrjes kirurgjikale për hernian i kushtoi gjithashtu sportistit rus edhe shkëputjen nga tenisi për plot dy muaj, e pra tani 26-vjeçari moskovit sapo përjetoi edhe disfatën e tretë në po kaq finale të zhvilluara gjatë këtij sezoni, pas humbjes me polakun Hubert Hurkacz në Halle.

Finalja e dytë radhazi që Medvedev humbet në këtë mënyrë në harkun e vetëm tetë ditëve, duke pasur parasysh edhe disfatën që pësoi raketa e parë në botë të dielën e kaluar në Hertogenbosch, në turneun e përvitshëm të Rosmalen-it, që luhet gjithashtu në fushë bari.

Në Holandë Medvedev u poshtërua 6-4, 6-1 në vetëm një orë lojë nga numri 205 në planet, holandezi Tim Van Rijthoven, sidoqoftë edhe me tenistin polak numri 1 i botës mezi bëri bashkë pesë “game” gjithsej. Deri përpara finales së Halles 25-vjeçari nga Wroclawi krenohej me vetëm 15 fitore në total, në këtë lloj sipërfaqe, gjithsesi numri 12 dominoi plotësisht finalen e edicionit të 29-të në Westfali, duke fituar në këtë mënyrë për herë të parë një turne ATP në “green”, në singles.

Një javë më parë po në Gjermani në turneun e Shtutgartit sportisti polak triumfoi në finale në lojën dyshe, bashkë me kroatin Mate Pavic, duke fituar në dy sete me tie break, sidoqoftë këtë herë pavarësisht cilësive të shkëlqyera që kanë këta dy tenistë në servis, asnjë set nuk u zgjat deri në atë pikë. Gjatë gjithë javës loja e ish-numrit 9 të botës erdhi në rritje, gjë që konfirmohet edhe vetë nga sukseset e njëpasnjëshme ndaj amerikanit Maxime Cressy, kampionit në fuqi francezit Ugo Humbert, kanadezit Felix Auger – Aliassime, si dhe australianit Nick Kyrgios, të cilit I përmbysi në gjysmëfinale ditën e shtunë disavantazhin e setit hapës, për të fituar dy sete tepër të rivalizuar pikërisht në tie break. Sa për kuriozitet, I pesti tie break i fituar në pesë të tillë që zhvilloi gjithsej gjatë kësaj jave 25-vjecari polak, megjithatë në finale pavarësisht pritshmërive të mëdha Medvedev i zhgënjeu të gjithë, përfshirë edhe vetë trajnerin francez Gilles Cervara, të cilin e përzuri që në startin e setit të dytë, kur u thye menjëherë me break, duke lënë të vetme në tribunë Dashën, bashkëshorten e tij.

Daniil Medvedev u paraqit në takimin përmbyllës me një bilanc 42 fitore e 17 humbje në fushat me bar. Edicionin e kaluar në Gjermani në debutimin e tij në Halle Medvedev u eliminua që në raundin e parë nga tenisti teuton Jan – Lennard Struff, sidoqoftë pas asaj disfate tenisti moskovit fitoi plot 14 nga 16 ndeshjet e zhvilluara, periudhë që kulmoi 12 muaj më herët pikërisht me triumfin në turneun 250 të Majorkës, ku mposhti në thjeshtë dy sete tenistin nga Shtetet e Bashkuara Sam Querrey. Përpara finales së Halles statistikat e përballjeve ndërmjet tyre ishin të barabarta 2-2, bilanc ku përfshihet edhe një përmbysje e madhe e sportistit polak në Wimbledon, vitin e kaluar në fazën e 1/8 në plot pesë sete.

Këtë herë u duk që në fillim që Hubert Hurkacz ishte në një ditë të shkëlqyer. Pasi vuajti disi në game-n hapës Hurkacz e theu dy herë në servis kundërshtarin e tij, për të mbyllur shpejt e shpejt llogaritë e setit të parë në vetëm 27’ lojë. Në setin pasardhës që në game-n e parë tenisti nga Wroclawi fluturoi në shifrat 0-40. Medvedev I anuloi atij dy mundësitë e para, megjithatë në pikën tjetër Hubi përfitoi edhe nga gabimet e tmerrshme të numrit 1 të botës për të siguruar menjëherë epërsinë e një game me break.

Në vazhdim gjithçka shkoi sipas shërbimit, gjithsesi sportisti polak u tregua tepër i zoti në servis, duke mos I dhënë asnjë mundësi për break gjatë gjithë takimit rivalit të tij. Përfundimisht Hurkacz triumfoi 6-1, 6-4 në vetëm 63’, për të koleksionuar titullin e parë të sezonit.

Në këtë mënyrë Hubi vijon me 100% fitore në finalet ATP, pasi kjo ishte finalja e pestë në po kaq të tilla, përgjatë karrierës së tij si profesionist, duke e lënë kështu tenistin moskovit në kuotën 13. Tenisti që kryeson renditjen botërore e mbylli vitin e kaluar me plot katër turne të fituar, ndërsa sivjet ai duhet të presë akoma për të siguruar trofeun e parë sezonal. Në anën tjetër pikërisht në ditën e 58-vjetorit të trajnerit të tij nga Florida Craig Boynton, të cilit Hubert Hurkacz i premtoi blerjen e një brisku, për të hequr mjekrën e tij të stërmadhe sportisti polak iu gëzua trofeut të parë 500 në karrierë.

Deri tani 25-vjeçari krenohej me titujt në Winston-Salem, Delray Beach, Mastersin e Miami-t si dhe turneun e Metzit, gjithsesi me 500 pikët e marra në Halle Hubi do të përmirësohet nga vendi i 12 në pozicionin e 10 në klasifikimin e përgjithshëm ATP.

Me suksesin në Halle polaku u shndërrua në tenistin e shtatë në historinë modern të këtij sporti që i fiton të pesta finalet e para në karrierë, renditje ku figuron gjithashtu edhe 19-vjeçari i talentuar spanjoll Carlos Alcaraz, sidoqoftë përveç lavdisë dhe rikthimit në dhjetëshen e parë të botës në Halle Hurkacz iu gëzua edhe përfitimit të çekut të majmë prej plot 400.000 eurosh.