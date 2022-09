Tenistja ia “shtron” me birra në konferencë, zbulon arsyen e veçantë

Jessica Pegula nuk mundi të shkonte përtej çerekfinales në US Open teksa u mposht nga numri një i botës në tenisin e femrave, Iga Sëiatek. Polakja triumfoi në dy sete me shifrat 6-3 dhe 7-6. Megjithatë, amerikania e mori me shumë sportivitet disfatën dhe pasi u përshëndet me publikun e saj, u shfaq e qetë në konferencën për shtyp aty ku nuk ngurroi edhe të kthente disa gllënjka birrë.

Në fakt, Pegula sqaroi më pas se konsumoi birrën për arsye se pas sfidës do t’i duhej të bënte testin e antidopingut dhe në këtë formë mund të urinonte lehtësisht, por e pranoi edhe se alkooli do të ndikonte që ajo ta harronte shpejt disfatën dhe eliminimin nga US Open.