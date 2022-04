Teuta barazon në limite, Vllaznia “flirton” me fitoren (VIDEO)

Teuta pret Vllazninë në Niko Dovana, me durrsakët që kanë nevojë për pikët maksimale pas dy ndeshjeve pa fitore. Trajneri Renato Arapi ka përzgjedhur edhe formacionin titullar teksa nuk ka ndryshime nga 11-tëshja që zbriti në ndeshjen e Kupës ndaj Laçit, me sulmin që udhëhiqet nga Rubin Hebaj, i cili gëzon mbështetjen e L.Vilës, Hykës dhe E.Vilës.

Nga ana tjetër, Vllaznia do të kërkojë të shfrytëzojë entuziazmin e kualifikimit në Kupën e Shqipërisë, teksa shkodranëve dhe trajnerit Elvis Plorit i mungon Bulatovic për arsye kartonësh, ndërkohë lajmi është ndërprerja e kontratës me Fallou Diagne që nuk do të jetë më pjesë e skuadrën në vazhdimësinë e sezonit. Sa i takon titullarëve, nga minuta e parë në fushë është Ardit Hoxhaj, ndërsa në sulm Aralica.

Kronika e ndeshjes:

90+8′ Goooool! Barazon Teuta, Ivanovic nuk fal përballë Ivanovic

90′ Heric sheh portën e boshatisur pas daljes së Qirkos dhe provon nga distanca e largët, por mesfushori nuk ka saktësinë e duhur

88′ VAR ndërhyn sërish këtë herë për një faull ndaj Jazxhi, megjithaë arbitri Bastari konfirmon vendimin fillestar, faull jashtë zone

83′ Shans i artë për Teutën, por sërish durrsakët nuk realizojnë

73′ E.Vila provon me kokë teksa është në zonën e Vllaznisë, por topi nuk ka forcën e duhur dhe kontrollohet pa problem nga ana e Zogovic

66′ Pasiguri e portierit Qirko, megjithatë topi përfundon në goditje këndi

60′ Gooooool! Vllaznia kalon në avantazh, Latifi shënon nga pika e bardhë

55′ Arbitri Bastari pret për verifikimin e pozicionit jashtë loje të Adilit, ndërkohë konfirmohet. Penallti për Vllazninë

54′ Vllaznia pretendon për një penallti, por arbitri Bastari ndalon lojën për një pozicion të pavlefshëm të Adilit

53′ Sërish Aralica ka një mundësi, por kroati fiton vetëm një goditje këndi

45+1′ Mbyllet pjesa e parë në Niko Dovana, Teuta dhe Vllaznia kanë raste por nuk shënojnë

45+1′ L.Vila shpërdoron një rast flagrant, teksa i vetëm përballë Zogovic e dërgon topin shumë larg kuadratit

36′ Teuta i afrohet golit të avantazhit me Jazxhi i cili fiton dyluftimin me kokë, me Hebajn që më pas nuk arrin ta devijojë sferën në rrjetë

34′ Zëvendësim i detyruar për trajnerin Renato Arapi, Hyka largohet pas problemeve fizike. Në vendin e tij ativizohet Acquah

31′ Vllaznia shfaqet sërish në zonën e Teutës dhe i shkon pranë golit të avantazhit. Ante Aralica ka shansin pas një pasimi të Latifit, por ndalet nga Qirko

25′ L.Vila niset i vetëm në drejtim të Zogovic, mirëpo sulmuesi anësor ndalet nga Gurishta në fund, por mbi të gjitha aksioni është vlerësuar i pavlefshëm për një pozicion jashtë loje

17′ Shans për kundërsulm te Vllaznia, por shkodranët nuk e përmbyllin me sukses aksionit ndërsa në fund Aralica shkakton faull ndaj E.Vilës

8′ Rasti i parë i ndeshjes i takon Vllaznisë me Aralicën, kroati godet me kokë, por nuk gjen kuadratin e durrsakëve me portierin Qirko që gjithashtu kishte gabuar në dalje

1′ Nis ndeshja në Durrës, Teuta pret Vllazninë

Formacionet zyrtare:

Teuta (4-2-3-1): Qirko, Jazxhi, Ivanovic, Kotobelli, Todorovski, Aleksi, Beqja, L. Vila, E. Vila, Hyka, Hebaj

Trajner: Renato Arapi

Vllaznia: Zogovic, Gurishta, Adili, Krymi, Latifi, Jonuzi, Djurdjevic, Kruja, Hakaj, Hoxhaj, Aralica

Trajner: Elvis Plori