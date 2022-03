Teuta-Laçi, gjysmëfinalja e parë e Kupës

Menjëherë pas Kombëtares, në skenë vjen Kupa e Shqipërisë. Nuk ka kohë për të humbur. Këtë të mërkurë Teuta rikthehet në Niko Dovana, për gjysmëfinalen e parë përballë Laçit. 90 minuta të rëndësisë maksimale për të dyja skuadrat që e synojnë trofeun dhe do të bëjnë më të mirën për të hedhur një hap drejt finales.

Për Teutën, Kupa është zyrtarisht shpëtimi i sezonit, jo vetëm për trofeun, por edhe për të siguruar një vend në kompeticionet europiane, dhe kthimi në shtëpi pas disa muajsh që është detyruar ti luajë ndeshjet pritëse jashtë është një shtysë e madhe, me interesimin e tifozerisë dursake që pritet ti përgjigjet rëndësisë së momentit. Interesant është fakti se të dyja skuadrat rikthehen në aksion nga aty ku e nisën, pasi në javën e fundit të kampionatit patën një përballje mes tyre të fituar 0-1 në transfertë nga Teuta me një gol të Hebajt.

Gjithsesi kjo është një tjetër sfidë dhe për vetë karakteristikat e kompeticionit, me Lacin e Mirel Josës që do të kërkojë të rikthehet si duhet në aktivitet pas një periudhe jo që shoqëroi kurbinasit para pauzës. Që nga ajo disfatë në Air Albania me Tiranën Laci shënon 5 ndeshje pa fitore, dhe në kampin kurbinas shpresojnë që pauza të ketë shërbyer për tu kthyer në rrugën drejt suksesit.

Kurbinasit kanë një organikë cilësore dhe krijojnë por në takimet e fundit janë ndëshkuar nga mungesa e përqendrimit dhe cinizmit. Në krahun tjetër për formacionin e Renato Arapit mund të konsiderohet pa frikë si finalja e parë e sezonit, çka e bën sfidën edhe më intriguese për të mos u humbur në transmetimin e drejtpërdrejtë në orën 17.45 ne Supersport.