Teuta-Partizani/ Durrsakët inekzistentë, kryeqytetasit gjejnë edhe golin e dytë (Video)

Teuta ka rigjetur qetësinë me rikthimin e Renato Arapit në pankinë, pasi ka marrë dy fitore radhazi ndaj Skënderbeut, një për Kupë e një tjetër për kampionat, ndërsa pasditen e sotme e pret një tjetër test për konfirmim, siç është ai ndaj Partizanit.

Të dy skuadrat janë larg pritshmërive të tyre sezonale, por do të kërkojnë marrjen e tre pikëve, në mënyrë që të afrohen sa më shpejt me zonën europiane të renditjes, që është edhe objektivi i vetëm që u ka mbetur.

Teuta-Partizani 0-2 (Skuka 2′, Cara 28′)

– Mbyllet pjesa e parë me dominimin e Partizanit, që kryeson me meritë me shifrat 0-2. Teuta u pa e çorientuar dhe larg pritshmërive, teksa mbetet të shihet çfarë do të ndryshojë Arapi në pjesën e dytë

35′ – Goditje e lirë për Teutën. Belica, në tentativë për të larguar topin e devijon drejt portës, por ndërhyn në kohë dhe qetësisht Alban Hoxha.

31’ – Teuta e çakorduar në mbrojtje. Cara pason për Skukën, por ky i fundit ndalet nga Qirko, në vijim të aksionit Cara nuk koordinohet si duhet në goditje.

28’ – Gooool. Shënon sërish Partizani me Carën, që në vendin dhe kohën e duhur devijon drejt rrjetës goditjen e gabuar të Skukës.

27’ – Çfarë mundësie për Partizanin nëpërmjet kundërsulmit, Rrapaj nuk koordinohet si duhet dhe humbet kontrollin.

14’ – Skuka merr një top në gjysmëfushën kundërshtare, i afrohet vijës së 16-metërshit dhe lëshon një goditje të fortë, por Qirko fluturon dhe grushton, duke mbajtur portën të paprekur.

9’ – Sërish del rrezikshëm Partizani me Skukën, që pason për Carën, i cili foton në goditje Kallakun, por topi shkon mbi tra.

2′ – Goooool. Kallaku rrëmben një top dhe shërben për Skukën, që gjuan pa u menduar dhe dërgon topin në rrjetën e Qirkos. Partizani kalon në avantazh.

– Starton sfida në “Elbasan Arena”…

Sa u përket formacioneve, Renato Arapi nuk i ka ndryshuar asgjë 11-shes që ka mposhtur dy herë Skënderbeun, ndërsa Dritan Mehmeti i ka besuar nga minuta e parë një “ish”-i si Sherif Kallaku.

Formacionet zyrtare:

Teuta (4-3-3): Qirko; Idrizaj, Qaqi, Ivanovic, Kotobelli; Aleksi, Daja, Acquah; L. Vila, E. Vila, Hebaj

Partizani (4-3-1-2): Hoxha, A. Marku, Belica, Sota, Hadroj; Murataj, Rrapaj, Mala; Kallaku; Cara, Skuka