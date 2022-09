“Thatësirë” edhe në kombëtare, Santos: Ronaldo në fushë për shokët, e shoh të lumtur!

Portugalia arriti një fitore të thellë në transfertë ndaj Republikës së Çekisë me rezultatin 0-4, teksa në vigjilje të sfidës me Spanjën, luzitanët ruajnë vendin e parë në Grupin 2 të Ligës A në Nations League. Në listën e golashënuesve të Portugalisë si rrallëherë mungoi emri i Cristiano Ronaldos. Për sulmuesin e Manchester United nuk ishte një mbrëmje e lehtë duke qenë pësoi një dëmtim të konsiderueshëm në hundë pas përplasjes me portierin kundërshtar.

Megjithatë, 37-vjeçari si zakonisht nuk u dorëzua dhe u rikthye në fushë, ndërsa pavarësisht se mbeti “thatë” në këtë ndeshje, u bë protagonist me një asist në golin e katërt për Diego Jota. Pas sfidës, trajneri i Portugalisë, Fernando Santos u shpreh se Ronaldo luan për shokët ndërsa shtoi se kapiteni është i lumtur për fitoren.

“Ronaldo nuk ia doli të shënonte, por ky është futbolli. Pati tre apo katër mundësi të mira, por e bëri punën e tij në fushë. Luajti për shokët e skuadrës dhe ishte gjithnjë në vendin e duhur në fushë, ishte vendimtar me lëvizjet e tij dhe prandaj erdhën golat. Ai është i lumtur sepse skuadra fitoi”, tha Santos.