“The Beautiful Game”, 22 gola në ndeshjen e “yjeve”: Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo…

Spektakël në ndeshjen e ekzibicionit “The Beautiful Game”, një miqësore me qëllim sigurimin e të ardhurave që do të shkojnë për bamirësie, e luajtur në Florida, ku u vunë përballë dy skuadra të përbëra me kampionë dhe ish-kampionë.

Mes emrave të shumtë, edhe Ronaldinho dhe Roberto Carlos (kapitenë te të dyja skuadrave) s bashku me të tjerë “yje” të futbollit si Dybala, Pogba, Vidal, Cafu, Trezeguet, Vinicius, Rivaldo, Militao… Kjo miqësore u mbyll me goleadë 12-10 për ekipin e Roberto Carlosit.