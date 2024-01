“The Best FIFA 2023”, tre emra të mëdhenj finalistë, cili do të triumfojë?

Do të jetë një sfidë mes sulmuesve gara për të fituar “Çmimin e Lojtarit më të mirë të FIFA-s 2023”, më prestigjiozi i “The Best FIFA 2023” me ceremoninë që do të zhvillohet në mbrëmje duke nisur nga ora 20:00.

Erling Haaland do të konkurrojë për çmimin prestigjioz me Lionel Messin dhe Kylian Mbappénë, të cilët u zgjodhën nga një juri e posaçme ekspertësh si lojtarët më të mirë në futbollin e meshkujve në periudhën midis 19 dhjetorit 2022 dhe 20 gushtit 2023.

Simone Inzaghi është gjithashtu ndër trajnerët më të mirë për faktin se e çoi Interin deri në finale të Championsit, pa harruar Luciano Spallettin, fitues i kampionatit italian në stolin e Napolit.

Duke marrë parasysh periudhën kohore, favorit mund të jetë Haaland, i cili udhëhoqi Manchester Cityn në fitoren e “Trefishtë” duke fituar Premier League, Champions League dhe FA Cup. Gjiganti norvegjez, megjithatë, do të duhet të përballet me Lionel Messin, për të cilin merret në konsideratë triumfi në kupën e Botës me Argjentinën.

Kylian Mbappé është më larg, pasi u mposht nga “Pleshti” në Lusail.