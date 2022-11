Theo vendimtar te Franca, numra mbresëlënës për mbrojtësin e Milan-it

Franca siguroi kualifikimin përballë Danimarkës, me sfidën që u mbyll me rezultatin 2-1, duke u bërë kështu përfaqësuesja e parë e kualifikuar për fazën me eliminim direkt.

Kylian Mbappe ishte njeriu lider i “Gjelave”, por përcaktues u shfaq përsëri Theo Hernandez.

Mbrojtësi i Milan, luajti ndeshjen e dytë në këtë Kupë Bote, ndërsa dhuroi asistin e dytë ndaj Danimarkës.

Nuk është vetëm ky lajmi, pasi mbrojtësi 25-vjeçar numëron tashmë 6 asist në 9 ndeshje me Francën, duke rrëmbyer vëmendjen, por edhe duke fituar kredite për një “fanellë” titullari të padiskutueshëm të Kampionët e Botës.

Mbrojtësi gjithashtu ka shënuar një gol në 9 ndeshje, atë përballë Belgjikës në Nations League më 7 tetor 2021.