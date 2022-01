Thirrja e trajnerit: Kessie një miks midis Gullit dhe Seedorf, Milan mos e humb

E paqartë është e ardhmja e Franck Kessie. Mesfushori afrikan është një nga pikat më të forta të skuadrës së Stefano Piolit, por ai ndodhet në vitin e fundit të kontratës me Milanin.

Sondazh/ Sa besoni te agjencitë imobiliare?



Rinovimi nuk po ndodh, akordi mes palëve është larg për shkak të diferencës ekonomike mes ofertës së “Djallit” dhe kërkesave të agjentit të 25-vjeçarit, dhe Milani do e humbasë me parametra zero në fund të sezonit.

Kessie ka oferta nga disa klube të Premier League, por në garë për shërbimet e tij është futur edhe Real Madrid. Lojtari ndodhet i grumbulluar me Bregun e Fildishtë për Kupën e Kombeve të Afrikës.

Trajneri i “Elefantëve”, Patrice Beaumelle e vlerëson jashtëzakonisht shumë liderin e mesfushës dhe ka një mesazh për drejtuesit e klubit italian.

“Milan, Kessie është motori i Ferrarit tuaj, mos e humbisni! Ai është pak Gullit dhe pak Seedorf, rashë menjëherë në dashuri me të kur e pashë për herë të parë si futbollist në vitin 2014.

Franck luante përpara mbrojtjes dhe ishte kapiteni i ekipit kombëtar U20. Një talent i pastër”, deklaroi Patrice Beaumelle, trajneri i një prej kombëtareve më të forta afrikane.