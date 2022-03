Tuchel: Granovskaia dhe Petr Cheh të qëndrojnë edhe pasi Abramovich ta shesë Chelsea-n

Thomas Tuchel ka deklaruar se shpreson që Marina Granovskaia dhe Petr Cech të mbajnë postet e tyre drejtuese te Chelsea edhe pasi klubi londinez të mos jetë më në pronësinë e manjatit rus, Roman Abramovic. Blerësit e mundshëm kanë një afat kohor deri më 15 mars për të paraqitur ofertat e tyre për të blerë Chelsea-n, pasi Abramovich kërkon të përfundojë një shitje të shpejtë pasi frikë se do të sanksionohet nga qeveria britanike.

Kjo do të thotë se ka pasiguri të madhe për të ardhmen afatgjatë të drejtoreshës Granovskaia dhe ish-portierit të Chelsea-t, Cech, i cili tani punon si këshilltar teknik dhe i performancës.

Duke folur përpara ndeshjes kundër Norwich, Tuchel u pyet nëse do të jetë në gjendje të vazhdojë të punojë me dyshen e sipërpërmendur

“Kjo nuk do të jetë zgjedhja ime. Kjo është një pjesë e pasigurisë së klubit. Mund t’ju them vetëm se deri më tani ka funksionuar një marrëdhënie e shkëlqyer si për mua dhe shpresoj edhe për ata të dy. Shpresoj se do të mbetet kështu, por nuk kam asnjë ndikim apo informacion nëse do të ndodhë.”

Tuchel pranoi se spekulimet e vazhdueshme mund ta shpërqendrojnë skuadrën, por ai vlerësoi lojtarët e tij për fokusimin vetëm në futboll.