Thyhet rekordi në MLS, New York City FC nënshkruan me një 14-vjeçar

New York City FC njoftoi të hënën nënshkrimin me Máximo Carrizo, adoleshent 14-vjeçar me origjinë argjentinase, i lindur në Nju Jork dhe i stërvitur në Akademinë “Celestes”. Me këtë blerje ata thyejnë rekordin për nënshkrimin më të ri në historinë e MLS.

The youngest signing in @MLS history 🗽 @NYCFCYouth Maximo Carrizo is New York City blue, through and through 💙 @Dumbomoving — New York City FC (@NYCFC) February 28, 2022

14 janarin e kaluar, Real Salt Lake e kishte thyer këtë rekord me ardhjen e sulmuesit nga Bregu i Fildishtë, Axel Kei, 14 vjeç e 15 ditë në atë kohë. Bashkë me njoftimin e bërë këtë ditë, u bë e ditur se Carrizo mbushi 14 vjeç pikërisht më 28 shkurt dhe, për rrjedhojë e thyen rekordin e Axel Key.